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Антиковидная кабинка и голосование под стремянками: лучшие курьезы на местных выборах

Автор: Светлана Мащенко

На местных выборах в Украине 25 октября не обошлось без нелепых ситуаций

Местные выборы проходят по всей стране 25 октября, и не обходится без курьезов, скандалов и просто нелепых ситуаций. Региональные Telegram-каналы то и дело публикуют фото и видео, на которых кабинки для голосования сооружены просто из подручных материалов, а кое-где и вовсе в кабинках темно, так как на участке нет света.

Так, в Житомире изобрели "антиковидную" кабинку и соорудили место для голосования из двух лестниц, завесив их флагами.

"Для избирателей с повышенной температурой и признаками ОРВИ", - написано на кабинке для голосования.

Местные выборы 2020 в Житомире (фото: Telegram)

А вот в Харькове на избирательном участке нет света. Люди жалуются, что заходя в кабинку ничего не видно. Члены комиссии вышли из этой ситуации и предлагают "подсветить" телефоном.

В Харькове на избирательном участке нет света (видео: YouTube)

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На некоторых участках кабинки для голосования соорудили из стульев, теннисных столов, стремянок, завесили шведскую стенку. Люди заполняют бюллетени прямо на подоконниках за шторкой.

Ниже смотрите подборку фото, которая демонстрирует изобретательность украинцев.

Как проходят местные выборы 2020 в Украине (фото: Telegram)

Отметим, что после выхода с избирательных участков украинцам предлагается ответить на 5 вопросов из опроса Владимира Зеленского. Активист показал, что отвечать можно сколько угодно раз.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский обиделся на вопросы журналистов, когда выходил из избирательного участка.

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