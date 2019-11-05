Аномальный ноябрь: синоптик прогнозирует потепление до +22

Погода в Украине в ближайшие дни изменится - наступит похолодание, но такая синоптическая ситуация будет длится недолго. Наталка Диденко на своей странице в Facebook рассказла, когда в стране снова станет тепло.

По словам синоптика в среду, 6 ноября, украинцы все еще смогут порадоваться аномально теплому ноябрю. На большинстве территорий +15... +20, а на Юге до +22 градусов. Довольно прохладно в западных областях (+10... +16).

Кроме того, на Западе и местами на Севере вероятны дожди, на остальной територии - сухая погода.

Завтра будет задувать порывистый западный ветер, а на Левобережье - с порывами.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в среду, 6 ноября, будет облачно, но тепло (+16... +18). Возможны незначительные осадки местами.

Похолодание придет уже в четверг, 7 ноября, но на выходных в Украине снова потеплеет.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)