В Украину идет сильное потепление: синоптик назвала дату

В Украине с 3 марта будет очень тепло (фото: РБК-Украина)

В Украину идет потепление до +15 градусов

Погода в Украине существенно поменяется. В нашу страну ворвется стремительное потепление. 3 марта температура воздуха почти во всех регионах достигнет +15 градусов. На побережье и Карпатах будет значительно прохладнее. Об этом на своей facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко.

"3 марта в Украине ожидается существенное потепление. В большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет +10 +15 градусов !! На побережьях морей и в Карпатах, конечно, будет свежее", - предупредила синоптик.

Дожди пройдут в западных областях и то лишь небольшие и вдоль западной границы, в Тернопольской и Хмельницкой осадков не будет. В Украине будет преобладать сухая воздушная масса.

Ветер будет веять с юга и юго-востока, но уже не сильный, но порывистый.

В Киеве 3 марта будет очень тепло и без осадков.

"Без осадков, веселый весенний ветерок и +12 +14 градусов. 4 марта в Украине станет еще теплее, до +12 +17 градусов, однако в среду в западные областм снова придет похолодание", - сообщила Диденко.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Как мы ранее писали, погода в Украине в марте 2020 будет холоднее, чем зимой. Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в марте 2020 году в Украине будет совсем не весенней.