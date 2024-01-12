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Аномальне явище. У Києві пройшла снігова гроза: вражаючі відео

Снігова гроза в Києві (ілюстративне фото: Віталій Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлія Гаюк

Напередодні в столиці можна було спостерігати аномальне явище - снігову грозу. Синоптики запевнили киян, що в цьому немає нічого серйозного.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що таке снігова гроза

"Нас проходить атмосферний фронт. Повітря суне холодне, тобто атмосфера заповнюється холодним північним повітрям, яке зіткнулося із вологими потоками атмосферного фронту. Зіткнення спровокувало грозу", - пояснює експерт.

Фактично це така сама гроза тільки замість дощу сніг.

Діденко також додала, що явище є цілком нормальним і зазвичай швидко минає.

Неймовірні відео снігової грози

Надвечір 11 січня в Києві зіпсувалася погода й почало рясно сніжити. На додачу до цього піднявся вітер, після чого пролунали звуки грому.

Деякі очевидці встигли зафільмувати це на відео.

 

 

Що кажуть народні прикмети

Згідно з давніми віруваннями грім серед зими міг віщувати біду глобального масштабу, а погані новини змінять долі багатьох людей. 

Наші пращури вірили, що під час такої снігової грози потрібно вмитися водою зі срібного ковша чи миски. Вважали, що це допоможе набути сили в складний період.

 

 

Раніше ми розповідали, що робити, якщо вам не виплачують компенсацію за метро.

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