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Аномальное явление. В Киеве прошла снежная гроза: впечатляющие видео

Снежная гроза в Киеве (иллюстративное фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Накануне в столице можно было наблюдать аномальное явление - снежную грозу. Синоптики заверили киевлян, что в этом нет ничего серьезного.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что такое снежная гроза

"Нас проходит атмосферный фронт. Воздух сует холодный, то есть атмосфера заполняется холодным северным воздухом, столкнувшимся с влажными потоками атмосферного фронта. Столкновение спровоцировало грозу", - объясняет эксперт.

Фактически это такая же гроза только вместо дождя снег.

Диденко также добавила, что явление вполне нормальное и обычно быстро проходит.

Невероятные видео снежной грозы

К вечеру 11 января в Киеве испортилась погода и начало обильно снежить. Вдобавок к этому поднялся ветер, после чего раздались звуки грома.

Некоторые очевидцы успели снять это на видео.

 

 

Что говорят народные приметы

Согласно давним верованиям гром среди зимы мог предвещать беду глобального масштаба, а плохие новости изменят судьбы многих людей.

Наши предки верили, что во время такой снежной грозы нужно умыться водой из серебряного ковша или миски. Считали, что это поможет обрести силу в сложный период.

 

 

Раньше мы рассказывали, что делать, если вам не выплачивают компенсацию за метро.

Читайте также, как прошло прощание с поэтом Максимом Кривцовым в Киеве.

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