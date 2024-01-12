ua en ru
Пт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Аномальное явление. В Киеве прошла снежная гроза: впечатляющие видео

Киев, Пятница 12 января 2024 10:10
UA EN RU
Аномальное явление. В Киеве прошла снежная гроза: впечатляющие видео Снежная гроза в Киеве (иллюстративное фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Накануне в столице можно было наблюдать аномальное явление - снежную грозу. Синоптики заверили киевлян, что в этом нет ничего серьезного.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что такое снежная гроза

"Нас проходит атмосферный фронт. Воздух сует холодный, то есть атмосфера заполняется холодным северным воздухом, столкнувшимся с влажными потоками атмосферного фронта. Столкновение спровоцировало грозу", - объясняет эксперт.

Фактически это такая же гроза только вместо дождя снег.

Диденко также добавила, что явление вполне нормальное и обычно быстро проходит.

Невероятные видео снежной грозы

К вечеру 11 января в Киеве испортилась погода и начало обильно снежить. Вдобавок к этому поднялся ветер, после чего раздались звуки грома.

Некоторые очевидцы успели снять это на видео.

Что говорят народные приметы

Согласно давним верованиям гром среди зимы мог предвещать беду глобального масштаба, а плохие новости изменят судьбы многих людей.

Наши предки верили, что во время такой снежной грозы нужно умыться водой из серебряного ковша или миски. Считали, что это поможет обрести силу в сложный период.

Раньше мы рассказывали, что делать, если вам не выплачивают компенсацию за метро.

Читайте также, как прошло прощание с поэтом Максимом Кривцовым в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Снегопад Погода в Киеве