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Аномальне тепло чи холод? Синоптик розказав, якою буде погода у квітні

Якою буде погода у квітні (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У першій половині квітня в Україні передбачається надзвичайно тепла погода. У деякі дні температура повітря вдень підніматиметься до 20-25 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяву синоптика Ігоря Кибальчича виданню Meteoprog.

Яким буде квітень в Україні

В першій половині другого весняного місяця у західній та південній частині країни місцями температура підніматиметься до 26-28 градусів. Вночі очікується від 3 до 10 градусів тепла.

На півночі Лівобережжя можливі нічні заморозки, особливо в пониженнях рельєфу та вздовж річок, з температурою від 0 до 5 градусів морозу.

За прогнозом синоптика, вже з 9-10 березня ночі стануть помітно теплішими по всій країні. Протягом місяця середня температура повітря очікується на 2-3,5 градуса вищою за кліматичну норму.

У квітні переважатимуть дощі, іноді можливий дрібний град та грози. Однак загальна кількість опадів буде недостатньою у більшості областей через підвищений атмосферний тиск у південно-східній частині Європи.

Сніг очікується лише в Карпатах, де такі умови є нормою для квітня.

У цілому, сумарна кількість опадів за квітень очікується на 20-30% нижчою за середні показники.

Прогноз погоди на місяць від Укргідрометцентру

Синоптики зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах 8 - 13 градусів тепла, у Карпатах 6- 7.

"Це близько до норми, лише у більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1 – 1,5 градуса вище за норму", - спрогнозували в Укргідрометцентрі.
 

До речі, у Києві температура повітря перевищила норму на 10 градусів.

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