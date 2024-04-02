RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Аномальное тепло или холод? Синоптик рассказал, какой будет погода в апреле

Какая будет погода в апреле (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В первой половине апреля в Украине ожидается чрезвычайно теплая погода. В некоторые дни температура воздуха будет днем подниматься до 20-25 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление синоптика Игоря Кибальчича изданию Meteoprog.

Каким будет апрель в Украине

В первой половине второго весеннего месяца в западной и южной части страны местами температура будет подниматься до 26-28 градусов. Ночью можно ожидать от 3 до 10 градусов тепла.

На севере Левобережья возможны ночные заморозки, особенно в понижениях рельефа и вдоль рек с температурой от 0 до 5 градусов мороза.

По прогнозу синоптика, уже с 9-10 марта ночи станут заметно теплее по всей стране. В течение месяца средняя температура воздуха ожидается на 2-3,5 градуса выше климатической нормы.

В апреле преобладают дожди, иногда возможен мелкий град и грозы. Однако общее количество осадков будет недостаточным в большинстве областей из-за повышенного атмосферного давления в юго-восточной части Европы.

Снег ожидается только в Карпатах, где такие условия являются нормой апреля.

В целом, суммарное количество осадков за апрель ожидается на 20-30% ниже средних показателей.

Прогноз погоды на месяц от Укргидрометцентра

Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 8-13 градусов тепла, в Карпатах 6-7.

"Это близко к норме, только в большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1 - 1,5 градуса выше нормы", - спрогнозировали в Укргидрометцентре.

К слову, в Киеве температура воздуха превысила норму на 10 градусов.

Читайте также, что вместе с теплом в Украину пришла пыль из Сахары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода