Аномальное тепло или холод? Синоптик рассказал, какой будет погода в апреле

Каким будет апрель в Украине

В первой половине второго весеннего месяца в западной и южной части страны местами температура будет подниматься до 26-28 градусов. Ночью можно ожидать от 3 до 10 градусов тепла.

На севере Левобережья возможны ночные заморозки, особенно в понижениях рельефа и вдоль рек с температурой от 0 до 5 градусов мороза.

По прогнозу синоптика, уже с 9-10 марта ночи станут заметно теплее по всей стране. В течение месяца средняя температура воздуха ожидается на 2-3,5 градуса выше климатической нормы.

В апреле преобладают дожди, иногда возможен мелкий град и грозы. Однако общее количество осадков будет недостаточным в большинстве областей из-за повышенного атмосферного давления в юго-восточной части Европы.

Снег ожидается только в Карпатах, где такие условия являются нормой апреля.

В целом, суммарное количество осадков за апрель ожидается на 20-30% ниже средних показателей.

Прогноз погоды на месяц от Укргидрометцентра

Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 8-13 градусов тепла, в Карпатах 6-7.

"Это близко к норме, только в большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1 - 1,5 градуса выше нормы", - спрогнозировали в Укргидрометцентре.