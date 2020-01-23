Аномальная зима в Украине: в сети снова появились удивительные доказательства

Зима в Украине выдалась необычно теплой и по сути так и не наступила. Температуры для холодного сезона стоят совершенно непривычные. Как говорят ученые, метеорологическая зима так и не вступила в свои права. Естественно, природа отреагировала на потепление и в январе зацвели растения, которые обычно радуют своей красотой в весенние месяцы.

Так, например, на Донбассе начали распускаться первоцветы. Фотографии этого удивительного явления опубликовала в соцсети Facebook Наталья Шиман. Женщина сообщила, что сфотографировала цветы на Белосарайской косе в Приазовье, на юге Донецкой области.

На Донбассе начали распускаться первоцветы (фото: Facebook/Наталья Шиман)

Но на этом сюрпризы от природы не закончились. Пользователи соцсетей сообщают, что под Киевом уже вовсю цветут подснежники, которые точно так же, как и первоцветы, начинают распускаться весной. В Вышгороде из-под земли показались подснежники, а на видео цветы снял Станислав Рудич.

"На дворе 23 января 2020, а в городе Вышгороде продолжают расцветать подснежники", - подписал видеоролик Станислав Рудич.

Кстати, из-за теплых весенних градусов в лесах Закарпатья местные жители начали находить и грибы. Украинцы сообщают в соцсетях, что находят белые грибы, вешенки и все они абсолютно съедобные.

Кроме того, в Тернопольской области на грядках в местных жителей расцвели примулы. Об этом пишет местное издание "Терен".

В Закарпатской области люди начали находить грибы (фото из соцсетей)

Отметим, что прогнозы синоптиков на счет наступления зимы - неутешительны. Они сообщают, что суровой зимы, к которой так привыкли украинцы, в этом году не будет.