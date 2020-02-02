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Аномальна зима в Чорнобилі: нові вражаючі фото оживаючої природи

STYLERЖиття    02.02.2020 - 13:09
Аномальна зима в Чорнобилі: нові вражаючі фото оживаючої природи
Чорнобильська зона взимку 2020 (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Природа в Чорнобильській зоні відчуження стала оживати раніше через теплу зиму 2020

Чорнобильська зона відчуження з кожним роком відновлює свою флору і фауну, користуючись відсутністю людей в цьому багатому лісами регіоні. У мережі Facebook з'явилися нові знімки з Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Наслідки незвично теплої зими: цвіте ліщина і первоцвіти", - підписані знімки, зроблені в заповіднику.

Особливо вражаюче виглядає чорнобильська природа на тлі майже зруйнованих залишків цивілізації.

Аномальна зима 2020 сприяла тому, що природа в цьому північному українському регіоні почала оживати в кінці січня - початку лютого. У заповіднику зацвіли проліски, а ліщина випустила сережки.

Аномальна зима в Чорнобилі: нові вражаючі фото оживаючої природиАномальна зима в Чорнобилі: нові вражаючі фото оживаючої природиАномальна зима в Чорнобилі: нові вражаючі фото оживаючої природиАномальна зима в Чорнобилі: нові вражаючі фото оживаючої природи

Чорнобильська зона взимку 2020 (фото: Світлана Євдокимова, facebook.com/zapovidnyk2018)

Варто відзначити, що січневі проліски - нормальне явище для південних областей, а на Півночі ці квіти з'являються значно пізніше.

Тим часом, синоптики прогнозують, що вже за тиждень в Україну прийдуть морози. Стовпчики термометрів у північних областях можуть опуститися до -10 градусів у нічний час.

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