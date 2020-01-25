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Аномальна зима в Чорнобилі: з'явилися фото унікальних тварин

STYLERЖиття    25.01.2020 - 15:37
Аномальна зима в Чорнобилі: з'явилися фото унікальних тварин
З'явилися нові фото тварин Чорнобиля (ілюстративний колаж)

Чорнобильська зона відчуження дозволяє багатьом видам тварин відновитися і "відпочити" від людини

У Чорнобильській зоні відчуження помітили птахів, які рідко потрапляють в знімки фотокамер. Відразу декількох лебедів-кликунів побачили на водоймах "Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного заповідника".

"Прикраса заповідних водойм. Лебеді-кликуни", - написано на Facebook-сторінці заповідника.

Зазначимо, що ці прекрасні птахи відрізняються від знайомих і звичних лебедів-шипунів не тільки розмірами, а й формою і забарвленням дзьоба. Шипуни - більше (8-13 кг), дзьоб у них чорно-помаранчевий з вираженою "шишкою". Кликуни ж формою дзьоба більше нагадують гусака, а забарвлення дзьоба має жовто-чорний колір. Крім того, вони менше - від 7 до 10 кг.

Аномальна зима в Чорнобилі: з'явилися фото унікальних тваринАномальна зима в Чорнобилі: з'явилися фото унікальних тваринАномальна зима в Чорнобилі: з'явилися фото унікальних тварин

З'явилися нові фото тварин Чорнобиля (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Якщо лебеді-шипуни є перелітними птахами, то кликуни в Україні залишаються на зимівлю. Вони не відлітають з місця постійного проживання з кількох причин: зима в регіоні досить м'яка, без сильних морозів; у місці гніздування досить корму на всю зиму.

Аномальна зима в Чорнобилі: з'явилися фото унікальних тварин

Чим відрізняється лебідь-шипун від лебедя-кликуна (фото: breaker39.livejournal.com)

Варто відзначити, що Чорнобильська зона відчуження, попри радіаційне забруднення, відновлюється набагато швидше, ніж припускали вчені. В першу чергу це пов'язано з відсутністю людини в регіоні.

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