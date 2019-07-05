Аномальная жара и сильные дожди: вторая половина лета будет с сильными перепадами

Погода в Украине летом 2019 года уже побила сразу несколько рекордов, и специалисты отмечают, что это еще не предел, так как июль и начало августа будут очень жаркими и насыщенными грозовыми дождями. Свой прогноз на вторую половину лета рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии для издания "Апостроф".

Погода в июле будет прохладной только в начале месяца, после этого температура воздуха снова поднимется до +30 +35 градусов. Следующая передышка ожидается с 18 по 23 июля – в большинстве областей опустится температура воздуха до +27 +28 градусов.

"Но так будет всего 3-4 дня, и после 23 июля вновь установится жара до 32-35 градусов тепла. Правда, рекордная температура до +35 обычно держится не более 3-4 дней", - отметил Горбань.

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дожди в июле ожидаются в первую неделю – они придут с юга. 12 - 14 июля возможны кратковременные дожди, а в период понижения температуры 18-23 июля возможны ливни и грозы.

"Местами уровень осадков может дойти до 15-25 миллиметров. 25, 30 и 31 июля также просчитываются осадки, но кратковременного характера, ведь температура воздуха будет высокая: 30-35 градусов тепла, а при таких высоких температурах обложных дождей не может быть, но возможны грозы", - предупредил синоптик.

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

В начале августа в Украине также будет очень жарко, а после 10 числа температура воздуха начнет опускаться в большинстве регионов. Жаркая сухая погода задержится на востоке Украины до 15 августа, но потом и там начнет холодать.

Температура воздуха до начала сентября будет держаться на уровне +24 +26 градусов. Последний месяц лета, по прогнозу Горбаня, будет сухим, небольшие дожди ожидаются только в начале месяца.

"Бывают годы, когда август становится более жарким, чем июль, но в этом году будет наоборот. После 10 августа температура резко упадет, и дневные показатели будут держаться на уровне 24-26 градусов тепла до конца месяца", - отметил синоптик.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что синоптик дала прогноз погоды на неделю и сообщила, где ожидается шквальный ветер и грозы.

А также мы писали о том, что на выходных в Украине, 6 и 7 июля, пройдут кратковременные дожди и грозы.