Аномальна жара і сильні дощі: друга половина літа буде з сильними перепадами

Погода в Україні влітку 2019 року вже побила відразу кілька рекордів, й фахівці відзначають, що це ще не межа, оскільки липень і початок серпня будуть дуже спекотними і насиченими грозовими дощами. Свій прогноз на другу половину літа розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі для видання "Апостроф".

Погода в липні буде прохолодною тільки на початку місяця, після цього температура повітря знову підвищиться до +30 +35 градусів. Наступний перепочинок очікується з 18 по 23 липня - у більшості областей температура повітря опуститься до +27 +28 градусів.

"Але так буде лише 3-4 дні, і після 23 липня знову встановиться спека до 32-35 градусів тепла. Правда, рекордна температура до +35 зазвичай тримається не більше 3-4 днів", - зазначив Горбань.

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дощі в липні очікуються в перший тиждень – вони прийдуть з півдня. 12 - 14 липня можливі короткочасні дощі, а в період пониження температури 18-23 липня можливі зливи та грози.

"Місцями рівень опадів може дійти до 15-25 міліметрів. 25, 30 і 31 липня також прораховуються опади, але короткочасного характеру, адже температура повітря висока: 30-35 градусів тепла, а при таких високих температурах облогових дощів не може бути, але можливі грози", - попередив синоптик.

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

На початку серпня в Україні також буде дуже спекотно, а після 10 числа температура повітря почне опускатися в більшості регіонів. Спекотна суха погода затримається на сході України до 15 серпня, але потім і там почне холоднішати.

Температура повітря до початку вересня триматиметься на рівні +24 +26 градусів. Останній місяць літа, за прогнозом Горбаня, буде сухим, невеликі дощі очікуються лише на початку місяця.

"Бувають роки, коли серпень стає більш спекотним, ніж липень, але в цьому році буде навпаки. Після 10 серпня температура різко впаде, і денні показники будуть триматися на рівні 24-26 градусів тепла до кінця місяця", - зазначив синоптик.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що синоптик дала прогноз погоди на тиждень і повідомила, де очікується шквальний вітер і грози.

А також ми писали про те, що на вихідних в Україні, 6 та 7 липня, пройдуть короткочасні дощі та грози.