Аномальная жара и ливни: страны, куда не стоит ехать летом

Куда поехать отдыхать на море летом 2019 недорого? Этим вопросом задаются многие из нас. И важно знать, что для комфортного летнего отпуска подходят далеко не все экзотические страны.

Мы решили рассказать вам, почему (если вы хотите понежиться на солнышке) не стоит летом ехать в некоторые страны.

Индия

Во второй половине лета на центральную часть этой страны обрушиваются дожди. А загорать под тропическими ливнями - удовольствие сомнительное. Кроме того, многие дороги размываются, поэтому к некоторым курортам добраться очень и очень сложно. А выбраться оттуда - еще сложнее.

Индия (фото: pixabay.com)

Таиланд

На Пхукете, Чанге и в Краби начиная с июля туристам нужно быть готовыми к ливням. В связи с этим, вам вряд ли удастся понежиться на солнышке. С другой стороны, август - неплохое время для отдыха на Самуи, Пхангане и в Хуахине.

Таиланд (фото: pixabay.com)

Куба

В августе Остров свободы переживает пик ураганов, которые нередко приводят к настоящим бедствиям. Примерно такая же ситуация, кстати, и на других островах Карибского моря, а также в Мексике.

Куба (фото: pixabay.com)

ОАЭ

Сюда летом можно ехать только тем, кому по душе температура воздуха около 50 градусов тепла! Море в это время года почти кипяченое. Конечно же, купаться и загорать в таких условиях вредно. Что там говорить, если даже местные жители стараются лишний раз не выходить на улицу.

ОАЭ (фото: pixabay.com)

Египет

Здесь ситуация подобна к Эмиратам - летом температура держится на уровне 40 градусов тепла. Путешествовать в это время тяжело, а о прогулках по Каиру не стоит и думать. Чуть легче переносить жару на побережье возле Красного моря. Но только в июне. Если же вы все-таки решили ехать в Египет летом, тогда выбирайте средиземноморские курорты страны.

Египет (фото: pixabay.com)

Если же вы хотите отдохнуть в выше перечисленных странах, то лучше выберите другое время года. Тогда эти регионы будут более гостеприимными.

Например, если вы планируете ехать на Гоа, то лучше приезжать туда зимой и ранней весной. Таиланд лучше всего посещать в период с ноября по март. На Кубу для комфортного отдыха следует отправляться зимой или в конце весны. С Эмиратами лучше всего знакомиться зимой и ранней весной. В Египте лучше всего отдыхать в межсезонье - осенью или весной.

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