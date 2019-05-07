Аномальна спека і зливи: країни, куди не варто їхати влітку

Куди поїхати відпочивати на море влітку 2019 недорого? Цим питанням задаються багато з нас. І важливо знати, що для комфортної літньої відпустки підходять далеко не всі екзотичні країни.

Ми вирішили розповісти вам, чому (якщо ви хочете поніжитися на сонечку) не варто влітку їхати у деякі країни.

Індія

У другій половині літа на центральну частину цієї країни падають дощі. А засмагати під тропічними зливами - задоволення сумнівне. Крім того, багато доріг розмивається, тому до деяких курортів дістатися дуже і дуже складно. А вибратися звідти - ще складніше.

Індія (фото: pixabay.com)

Таїланд

На Пхукеті, Чангі і в Крабі починаючи з липня туристам потрібно бути готовими до злив. У зв'язку з цим, вам навряд чи вдасться поніжитися на сонечку. З іншого боку, серпень - непоганий час для відпочинку на Самуї, Пхангані і в Хуахіні.

Таїланд (фото: pixabay.com)

Куба

У серпні Острів свободи переживає пік ураганів, які нерідко призводять до справжніх руйнівних наслідків. Приблизно така ж ситуація, до речі, і на інших островах Карибського моря , а також у Мексиці.

Куба (фото: pixabay.com)

ОАЕ

Сюди влітку можна їхати тільки тим, кому по душі температура повітря близько 50 градусів тепла! Море в цей час року майже кипить. Звичайно ж, купатися і загоряти в таких умовах шкідливо. Що там говорити, якщо навіть місцеві жителі намагаються зайвий раз не виходити на вулицю.

ОАЕ (фото: pixabay.com)

Єгипет

Тут ситуація подібна до Еміратів - влітку температура тримається на рівні 40 градусів тепла. Подорожувати в цей час важко, а про прогулянки по Каїру не варто і думати. Трохи легше переносити спеку на узбережжі біля Червоного моря. Але тільки в червні. Якщо ж ви все-таки вирішили їхати в Єгипет влітку, тоді вибирайте середземноморські курорти країни.

Єгипет (фото: pixabay.com)

Якщо ж ви хочете відпочити у вище перерахованих країнах, то краще виберіть інший час року. Тоді ці краї будуть більш гостинними.

Наприклад, якщо ви плануєте їхати на Гоа, то краще приїжджати туди взимку і ранньою весною. Таїланд найкраще відвідувати в період з листопада по березень. На Кубу для комфортного відпочинку слід вирушати взимку або в кінці весни. З Еміратами краще всього знайомитися взимку і ранньою весною. В Єгипті найкраще відпочивати в міжсезоння - восени або навесні.

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