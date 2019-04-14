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Украинцы теперь могут путешествовать в Таиланд без виз

Новости » Общество    14.04.2019 - 10:47
Украинцы теперь могут путешествовать в Таиланд без виз
Иллюстративное фото (УНИАН)

Украинцы могут пребывать в Таиланде до 30 суток без виз

Начиная с 14 апреля 2019 граждане Украины имеют право отправиться в путешествие в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

В департаменте сообщили, что для поездки необходимо иметь заграничный биометрический или небиометричний паспорт, а срок пребывания в стране составляет до 30 суток.

"Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении", - заявили в Департаменте консульской службы.

Также они напомнили, что при путешествии необходимо соблюдать законодательство государства, на территории которой находишься.

"Также напоминаем, что граждане Украины при поездках за границу должны быть застрахованы", - отметили в Департаменте консульской службы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинцы смогут путешествовать в Таиланд без виз уже в апреле. С 14 апреля въезд в Таиланд возможен с любым паспортом на 30 дней.

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