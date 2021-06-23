Аномальна спека і дикі бурі з грозами: синоптики прогнозують небезпечну погоду в липні

Погода в Україні в липні 2021 року буде досить небезпечною, і жителів країни чекає нова хвиля аномальної спеки. Також можливі сильні дощі, бурі та грози.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі для ТСН .

Він повідомив, що липень буде досить складним з точки зору погоди. Будуть періоди сильної спеки, а також бурі, грози та зливи.

Прогноз погоди на липень 2021

Початок місяця - рясні дощі

4-8 липня - аномальна спека

11-12 липня – дощі та бурі

16-17 липня – дощі

18-28 липня – спека

25 липня – гроза і буря

30 липня - дощі

Прогноз погоди на 24 червня

Тим часом синоптик Наталка Діденко дала прогноз на кінець червня в Україні. Вона попередила, що невеликі дощі в декількох областях, а ось спекотно буде у всіх регіонах країни.

"24 червня максимальна температура повітря в більшості областей України складе +29 +33 градуси, місцями +33 +35 градусів. На відміну від більшості країн Західної Європи. Навіть у Мадриді буде свіже. Окремі короткочасні дощі ймовірні 24 червня в західних областях, південній частині, а також торкнуться Житомирської та Вінницької областей", - розповіла синоптик.

Карта погоди

Вона зазначила, що вода у водоймах вже прогрілася і можна освіжитися в період аномальної спеки.

"Як ви можете побачити на карті температури води в Чорному, Азовському морях і в Дніпрі – водичка прогрілася до 20-25 градусів", - написала Діденко.

Карта температури води

Погода в Києві

У Києві синоптик пообіцяла до +32 + 34 градусів вдень і переважно суху і сонячну погоду. Увечері в столиці можуть набігти хмари та навіть злегка покрапати, але за прогнозом Діденка – серйозних опадів не буде.

"У суботу-неділю в Україну прийде атмосферний фронт із Західної Європи, який принесе більше дощів і невелике ослаблення спеки скрізь, крім сходу України, Дніпропетровської області та Запоріжжя", - попередила Діденко.