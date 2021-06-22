На каких пляжах в Киеве можно уже купаться: список

В Киеве к пляжному сезону подготовили 14 пляжей. Не на всех уже можно купаться из-за сильных дождей и грозы. Однако есть доступные места для отдыха в жаркую погоду почти во всех районах столицы.

Об этом говорится в сообщении КП " Плесо ".

По данным коммунального предприятия, семь пляжей в Киеве получили официальные паспорта. Еще семь должны получить в ближайшее время, так как из-за погодных условий качество воды может ухудшаться.

Сейчас можно купаться на таких пляжах:

Вербный (Оболонский район)

Пуща-Водица (Оболонский район)

Венеция (Днепровский район)

Детский (Днепровский район)

Золотой (Днепровский район)

Предмостная Слободка (Днепровский район)

Троещина (Деснянский район)

Центральный

Вербный (Днепровский район)

Чорторий (Деснянский район)

Пляжи "Молодежный", "Веселка", "Тельбин", "Радуга", "Галерный" – отмечены пока что желтым флажком, что обозначает о том, что купаться там не рекомендуется.

На каких пляжах в Киеве можно купаться

Зеленый флаг – можно купаться без ограничений.

Желтый флаг – купаться не желательно, так как вода может быть загрязнена после дождей.

Красный флаг – купаться категорически запрещено, есть риск для здоровья или угроза жизни людей.

Стоит отметить, что на большинстве киевских пляжей обнаружили кишечную палочку, а на некоторых превышен уровень БПК5.

Посмотреть карту пляжей в Киеве можно также на этой интерактивной карте.