Аномальная засуха: в Крыму реки превратились в ручьи

В аннексированном Россией Крыму наблюдается плачевная ситуация с местными реками, которые из-за сильной засухи просто испаряются. Речь идет о реках Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе. Данные реки берут свое начало на самом крупном горном плато на полуострове - Караби-Яйле. В Белогорске Танасу впадает в Биюк-Карасу.

По словам активиста движения "Свободный Крым" Решада Меметова, такая ситуация связана с тем, что весной почти не было осадков. И хотя в июне в Крыму были дожди, этого все равно недостаточно, чтобы пополнить местные подземные воды. А ведь именно с них берут питание истоки этих рек.

Река Биюк-Карасу возле Белогорска (фото: krymr.com)

Он также отметил, чтобы подземные воды наполнились водой нужны продолжительные дожди. Кроме того, подобная ситуация наблюдается и с другими реками и водоемами полуострова. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Река Танасу в Белогорском районе (фото: krymr.com)

Меметов также добавил, что из-за засухи также стремительно уменьшается вода в Белогорском и Тайганском водохранилище в Белогорском районе.

Напомним, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины сделал прогноз по Крыму, а также рассказал о возможной экологической катастрофе.

Ранее в сети показали плачевное состояние Межгорного водохранилища, которое до 2014 года было самым крупным из искусственных водоемов полуострова.