Аномальна посуха: у Криму річки перетворилися в струмки

У анексованому Росією Криму спостерігається плачевна ситуація з місцевими річками, які через сильну засуху просто випаровуються. Мова йде про річки Біюк-Карасу і Танаса в Білогірському районі. Дані річки беруть свій початок на самому великому гірському плато на півострові - Карабі-Яйлі. В Білогірську Танаса впадає в Біюк-Карасу.

За словами активіста руху "Вільний Крим" Решада Меметова, така ситуація пов'язана з тим, що навесні майже не було опадів. І хоча в червні в Криму були дощі, цього все одно недостатньо, щоб поповнити місцеві підземні води. А саме з них беруть живлення джерела цих річок.

Річка Біюк-Карасу біля Білогірська (фото: krymr.com)

Він також зазначив, щоб підземні води наповнилися водою потрібні тривалі дощі. Крім того, подібна ситуація спостерігається і з іншими річками та водоймами півострова. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Річка Танаса в Білогірському районі (фото: krymr.com)

Меметов також додав, що через посуху також стрімко зменшується вода в Білогірському і Тайганському водосховищі в Білогірському районі.

Нагадаємо, заступник директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України зробив прогноз щодо Криму, а також розповів про можливу екологічну катастрофу.

Раніше в мережі показали плачевний стан Міжгірного водосховища, яке до 2014 року було найбільшим зі штучних водойм півострова.