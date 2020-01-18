Аномалии усиливаются: синоптики сделали важное предупреждение

Погода в Украине 18 января будет теплой и солнечной. Температура воздуха будет аномально высокой для января. Столбики термометров покажут до +4 градусов. При этом в утреннее время снизится видимость на дорогах из-за тумана.

Как сообщается в обновленном прогнозе, температура в Украине поднимется в дневное время в среднем до +2… +4 градусов. Исключение составят Луганская, Донецкая и Запорожская области, где ожидается +1… +3 градуса. Холоднее всего днем будет в Закарпатской, Винницкой и Киевской области, где синоптики обещают похолодание до 0… +2 градусов.

В ночное время на юге и востоке страны ожидается -1… -3 градуса тепла. При этом в некоторых северных и западных регионах синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов. В остальных регионах ожидается температура -2… -4 градуса. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Погода в Украине 18 января (скриншот: meteo.gov.ua)

Также синоптики уточнили, что погода в течение всего дня будет ясной с переменной облачностью. Осадков в Украине не ожидается. В Укргидрометцентре также предупредили о порывах ветра до 5-10 м/с.

"До конца суток 17 января, ночью и утром 18 января в большинстве областей страны туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый)", — добавили в прогнозе синоптики.

Согласно народному прогнозу, если в этот день метель, снег и поземка — быть хорошему урожаю. Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу. Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.