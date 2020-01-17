ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Малооблачно и до +4: прогноз погоды на выходные

Новости » Общество     17.01.2020 - 15:41
Малооблачно и до +4: прогноз погоды на выходные
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью прогнозируют похолодание до -5

Погода в Украине на выходных, 18 и 19 января, будет преимущественно малооблачной, температура воздуха днем поднимется до +4 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По данным украинских синоптиков, на выходных на всей территории страны будет преимущественно малооблачная погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +4 градусов. Кое-где термометры днем покажут от 0 до +3.

Малооблачно и до +4: прогноз погоды на выходные

Прогноз погоды на 18 января (meteo.gov.ua)

Ночью в Гидрометцентре прогнозируются небольшие заморозки. Так, в западных областях на выходных ночная температура понизится до -2...-5 градусов, на остальной территории термометры покажут от -1 до -4.

Малооблачно и до +4: прогноз погоды на выходные

Прогноз погоды на 19 января (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что в пятницу, 17 января, погода в Украине будет сухой и прохладной. Ожидалось, что днем температура воздуха опустится до +2...+4, а ночью термометры покажут от -1 до -3.

Кроме того, в "Укравтодоре" предупредили водителей о заснеженности дорожного покрытия и гололеде в Днепропетровской, Ровенской, Херсонской и Запорожской областях. В остальных областях покрытие на дорогах государственного значения сухое.

Гололед и заснеженные перевалы: водителей предупредили об ухудшении погоды Потепление до +8: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Новости Украины ГидрометцентрПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь