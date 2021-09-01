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Анна Трінчер влаштувала скандал у київському тролейбусі (відео)

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Київ , Середа 01 вересня 2021 16:14
Анна Трінчер влаштувала скандал у київському тролейбусі (відео) Фото: Анна Трінчер (instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Styler

Анна Трінчер влаштувала скандал в одному з київських тролейбусів. Українська співачка і актриса голосно співала в тролейбусі. Це не сподобалося пасажирам і контролеру.

Відео свого співу Трінчер опублікувала в Instagram.

На відео видно, що хлопець дівчини скандальний блогер Олександр Волошин влаштував їй квест, завданням якого було заспівати в громадському транспорті. Пасажири це не оцінили і навіть викликали поліцію.

"Те, що відбувалося в маршрутці - це треш. Мій найстрашніший сон. Багато людей, злий контролер, поліція, штраф", - написала артистка під відео.

Користувачі мережі зазначили, що у нас дуже злі люди.

  • Які злі люди ... це ж круто послухати в маршрутці класні пісні, ще й наживо;
  • Чого ж поліцію то відразу, порушення немає ніякого, ох вже бабусі ці;
  • Ось чому люди такі агресивні? Не розумію їх ... Я б на їх місці просто так стрибала від щастя просто;
  • Видно ж, що хлопець влаштував сюрприз дівчині, ну або приємність, навіщо бабусі все псують, ну жесть, я б поплескала;
  • У нас таке гі*но іноді твориться в громадському транспорті, і ніхто жодного разу нікого не викликав,а тут пісню заспівала і викликали, що за фігня, де справедливість взагалі??? Де вони, коли реально потрібні???
  • Ще раз доводить те, що бідні люди - злі люди, тому і бідні.

Нагадавши, Анна Трінчер розповіла, чому опублікувала відверті фото Jerry Heil.

Раніше Анна Трінчер розповіла про пластичні операції.

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