Анна Трінчер влаштувала скандал у київському тролейбусі (відео)
Фото: Анна Трінчер (instagram.com/annatrincher_official)
Анна Трінчер влаштувала скандал в одному з київських тролейбусів. Українська співачка і актриса голосно співала в тролейбусі. Це не сподобалося пасажирам і контролеру.
Відео свого співу Трінчер опублікувала в Instagram.
На відео видно, що хлопець дівчини скандальний блогер Олександр Волошин влаштував їй квест, завданням якого було заспівати в громадському транспорті. Пасажири це не оцінили і навіть викликали поліцію.
"Те, що відбувалося в маршрутці - це треш. Мій найстрашніший сон. Багато людей, злий контролер, поліція, штраф", - написала артистка під відео.
Користувачі мережі зазначили, що у нас дуже злі люди.
- Які злі люди ... це ж круто послухати в маршрутці класні пісні, ще й наживо;
- Чого ж поліцію то відразу, порушення немає ніякого, ох вже бабусі ці;
- Ось чому люди такі агресивні? Не розумію їх ... Я б на їх місці просто так стрибала від щастя просто;
- Видно ж, що хлопець влаштував сюрприз дівчині, ну або приємність, навіщо бабусі все псують, ну жесть, я б поплескала;
- У нас таке гі*но іноді твориться в громадському транспорті, і ніхто жодного разу нікого не викликав,а тут пісню заспівала і викликали, що за фігня, де справедливість взагалі??? Де вони, коли реально потрібні???
- Ще раз доводить те, що бідні люди - злі люди, тому і бідні.
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