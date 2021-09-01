Анна Трінчер влаштувала скандал у київському тролейбусі (відео)

Анна Трінчер влаштувала скандал в одному з київських тролейбусів. Українська співачка і актриса голосно співала в тролейбусі. Це не сподобалося пасажирам і контролеру.

На відео видно, що хлопець дівчини скандальний блогер Олександр Волошин влаштував їй квест, завданням якого було заспівати в громадському транспорті. Пасажири це не оцінили і навіть викликали поліцію.

"Те, що відбувалося в маршрутці - це треш. Мій найстрашніший сон. Багато людей, злий контролер, поліція, штраф", - написала артистка під відео.

Користувачі мережі зазначили, що у нас дуже злі люди.