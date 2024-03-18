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Анна Трінчер кардинально змінила імідж: перше відео з новою зачіскою

Як змінилася Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Анна Трінчер, яка вже декілька років не змінювала образ, наважилася на кардинальні зміни. Зірка вже показала результати та похизувалася новою зачіскою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким співачка поділилася в Instagram.

Трінчер змінила імідж

Так, артистка вирішила перефарбувати волосся. Довгий час вона ходила з рожевими пасмами, які вже стали її "фірмовою" зачіскою. Втім, Трінчер розповіла, що "переросла" цей образ, а тому захотіла змін.

Тому співачка вирушила до колориста. Він зафарбував рожеві пасма, але зробив нове тонування. Нині Трінчер пофарбували пасма біля обличчя, артистці висвітлили чубчик.

Результатом, судячи з реакції на відео, зірка задоволена. Вона дуже хвилювалася перед фарбуванням, але раділа, коли побачила себе у дзеркалі.

"Кінець епохи рожевого волосся… (а може ні). Дуже хотілось змін, рожеве волосся вже не відчувалось мною, тож вирішила втілити дуже давню мрію і зробити білі пасма!" - розповіла Трінчер.

"Саме рожеве висвітлене волосся було дуже пошкоджене і половина відпала, тому їм треба час відпочити і підлікуватись! А ще мене підстригли і затонували в темніший відтінок… Задоволена кішка!" - додала вона.

Трінчер пофарбувала волосся - відео

 

Як реагує мережа

Фани засипали співачка компліментами. Вони пишуть:

  • "Вау, ти така інша стала і доросліша, це волосся - це космос, і ця стрижка тобі дуже личить"
  • "Гарно"
  • "Краса".
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