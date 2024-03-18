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Анна Тринчер кардинально сменила имидж: первое видео с новой прической

Как изменилась Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Полина Иваненко

Певица Анна Тринчер, уже несколько лет не менявшая образ, решилась на кардинальные перемены. Звезда уже показала результаты и похвасталась новой прической.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым певица поделилась в Instagram.

Тринчер сменила имидж

Так, артистка решила перекрасить волосы. Долгое время она ходила с розовыми прядями, которые уже стали ее "фирменной" прической. Впрочем, Тринчер рассказала, что "переросла" этот образ, а потому захотела перемен.

Поэтому певица отправилась к колористу. Он закрасил розовые пряди, но сделал новое тонирование. Сейчас Тринчер покрасили пряди у лица, артистке осветили челку.

Результатом, судя по реакции на видео, звезда довольна. Она очень волновалась перед покраской, но радовалась, когда увидела себя в зеркале.

"Конец эпохи розовых волос… (а может нет). Очень хотелось перемен, розовые волосы уже не ощущались мной, поэтому решила воплотить очень давнюю мечту и сделать белые пряди!" - рассказала Тринчер.

"Именно розовые осветленные волосы были очень повреждены и половина отпала, поэтому им нужно время отдохнуть и подлечиться! А еще меня подстригли и затонировали в более темный оттенок... Довольная кошка!" - добавила она.

Тринчер покрасила волосы

 

Как реагирует сеть

Фаны засыпали певица комплиментами. Они пишут:

  • "Вау, ты такая другая стала и взрослее, это волосы - это космос, и эта стрижка тебе очень подходит"
  • "Хорошо"
  • "Красота".
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