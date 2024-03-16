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Дантес раптово заспівав пісню Дорофєєвої просто посеред Києва

Субота 16 березня 2024 17:12
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Дантес раптово заспівав пісню Дорофєєвої просто посеред Києва Навіщо Дантес співав трек колишньої (фото: instagram.com/volodymyrdantes)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Володимир Дантес, який разом з блогеркою Дашею Кубік веде шоу "МУЛЬТИТРЕК", заспівав уривок з пісні своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої просто посеред Києва. Як виявилося, на це він пішов заради того, аби допомогти своїй "підопічній" LELY45.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на п'ятий випуск шоу "МУЛЬТИТРЕК", який вже вийшов на YouTube.

Дантес заспівав трек Дорофєєвої - як це було

Так, Дантесу довелося брати участь у конкурсі. Він мав підходити до людей, який зустрічав на вулицях Києва. Співаку було потрібно без пояснень почати співати уривки з відомих треків, а випадкові перехожі мали б вгадати пісню й промовити інші рядки.

Як виявилося, не усі кияни та гості міста могли одразу пригадати слова відомих пісень. А коли Дантес почав співати трек Дорофєєвої, йому вдалося отримати додатковий бал.

"Я тебе кохаю, але не зовсім", - заспівав артист.

Дантес раптово заспівав пісню Дорофєєвої просто посеред Києва

Дантес пригадав пісню своєї колишньої (скріншот)

Чи принесе це перемогу "підопічній" Дантеса - можна побачити у випуску "МУЛЬТИТРЕКА".

Що відомо про шоу "МУЛЬТИТРЕК"

У кожному випуску зіркові ведучі допомагають двом артистам за 12 годин створити нові пісні. І той, хто запише найкращий трек, отримає 50 тисяч гривень, які можна задонатити на добру справу.

Окрім цього, у п'ятому випуску організатори проекти "МУЛЬТИТРЕК" залишили цікаву "пасхалку" з анонсом нового шоу, яке називатиметься "Мультипотяг".

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що зірка фільму "Я, Побєда і Берлін" чесно сказав, чи готовий піти на фронт.

Окрім цього, раніше українська співачка здивувала відвертим зізнанням про крадіжку грошей.

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