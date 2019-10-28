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Анна Ризатдинова прокомментировала свой обморок на Танцах со звездами

STYLERПерсоны    28.10.2019 - 14:31
Анна Ризатдинова прокомментировала свой обморок на Танцах со звездами
Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Анна Ризатдинова записала видео после обморока на Танцах со звездами

Анна Ризатдинова упала в обморок в прямом эфире десятого выпуска Танцев со звездами, который проказали 27 октября. Гимнастка впервые прокомментировала свое самочувствие, поблагодарив зрителей за поддержку. Видео участница "Танцев" разместила в своем Instagram-сториз.

Гимнастка рассказала, что эфир был очень сложным, и подготовка была очень сложной. Анна Ризатдинова назвала эту неделю самой сложной, поскольку ей за короткое время пришлось стать на пуанты.

Кроме того, фаворитка "Танцев" поблагодарила поклонников за поддержку, благодаря которой она с Александром Прохоровым проходит дальше.

Напомним, участница танцевального шоу почувствовала себя плохо после сложного балетного номера - танец она посвятила любимому дедушке, которого не стало 22 октября.

Анна Ризатдинова прокомментировала свой обморок на Танцах со звездами

Анна Ризатдинова записала видео после обморока на Танцах со звездами (скрин: instagram.com/anna_rizatdinova)

Когда пара слушала оценки судей, Аня стала терять сознание, но ее успел подхватить партнер Александр Прохоров. Эфир пришлось экстренно прервать на рекламу, а после возвращения ведущий Юрий Горбунов рассказал, что у танцовщицы подскочило давление до верхнего значения в 210.

Стоит отметить, что пару не зря называют фаворитами проекта и одними из главных претендентов на победу, поскольку из десяти эфиров, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров семь раз получали самые высокие оценки от судейского жюри.

Анна Ризатдинова упала в обморок на Танцах со звездами (видео: YouTube)

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