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Анна Різатдінова прокоментувала своє запаморочення на Танцях з зірками

STYLERПерсони    28.10.2019 - 14:31
Анна Різатдінова прокоментувала своє запаморочення на Танцях з зірками
Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Анна Різатдінова записала відео після втрати свідомості на Танцях з зірками

Анна Різатдінова зомліла в прямому ефірі десятого випуску Танців з зірками, який проказали 27 жовтня. Гімнастка вперше прокоментувала своє самопочуття, подякувавши глядачам за підтримку. Відео учасниця "Танців" розмістила у своєму Instagram-сториз.

Гімнастка розповіла, що ефір був дуже складним, і підготовка була дуже складною. Анна Різатдінова назвала цей тиждень найскладнішим, оскільки їй за короткий час довелося стати на пуанти.

Крім того, фаворитка "Танців" подякувала шанувальникам за підтримку, завдяки якій вона з Олександром Прохоровим проходить далі.

Нагадаємо, учасниця танцювального шоу відчула себе погано після складного балетного номеру - танець вона присвятила коханому дідусеві, якого не стало 22 жовтня.

Анна Різатдінова прокоментувала своє запаморочення на Танцях з зірками

Анна Різатдінова записала відео після непритомності на Танцях з зірками (скрін: instagram.com/anna_rizatdinova)

Коли пара слухала оцінки суддів, Аня стала втрачати свідомість, але її встиг підхопити партнер Олександр Прохоров. Ефір довелося екстрено перервати на рекламу, а після повернення ведучий Юрій Горбунов розповів, що у танцівниці підскочив тиск до верхнього значення в 210.

Варто відзначити, що пару не даремно називають фаворитами проекту і одними з головних претендентів на перемогу, оскільки з десяти ефірів, Анна Різатдінова та Олександр Прохоров сім разів отримували найвищі оцінки від суддівського журі.

Анна Різатдінова зомліла на Танцях з зірками (відео: YouTube)

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