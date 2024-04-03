Анна Кошмал показала стильний весняний лук (фото)

Анна Кошмал показала, в чому гуляє по весняному Києву

Молода акторка досить активна у соціальних мережах, тому вона часто демонструє там своє життя. Анна показує процес роботи в театрі, зйомок кіно та своє реальне життя, спілкування з сином, свої ритуали краси, заняття йогою та складання образів.

З приходом весни кожній дівчині хочеться виглядати максимально красиво і при цьому носити зручні речі, які не будуть сковувати рухи.

Так, Кошмал є прихильницею зручних речей, які дають їй змогу відчути легкість. Для своєї прогулянки Києвом Аня вибрала доволі простий образ, який назвала пенсіонерським.

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Дівчина одягнула сірі джинси моми, що ніколи не виходять з моди, адже вважаються класикою, смугастий світшот, який нагадує тільняшку, високі білі носки та зверху повʼязала ще одну кофтинку.

А ось взуття Анна вибрала дуже цікаве, вона взула клоги, які вважаю дуже зручними та практичними.

Також свій образ Кошмал доповнила великою сумкою під колір взуття та накрутила волосся, щоб точно відчувати весняну атмосферу та виглядати ще гарнішою.

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