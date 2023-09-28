UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ані Лорак зі сльозами на очах розповіла про українських дітей, яких викрали росіяни

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Іванна Пашкевич

Прихильниця путінського режиму Ані Лорак у черговий раз "пробила дню". Співачка зізналася, що фінансує депортацію дітей з України у РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Що відомо

В одній із російських передач зрадниця заявила, що фінансово підтримує російський фонд, який займається незаконно вивезеними з України до РФ дітьми, а саме - з Запоріжжя і Донбасу.

Так, артистка планує дати концерт у Москві, частину грошей з якого вона відправить у цей фонд.

Ані Лорак на російському ТВ (фото: скріншот з каналу НТВ)

Виконавиця також додала, що фонд займається дітьми, які постраждали від "усієї цієї ситуації".

Крім того, зірка-мовчунка сказала, що багатьом з дітей-біженців вже нема куди повернутись через зруйновані окупантами будинки.

Хоча Лорак, як завжди, не стала конкретизувати, хто саме винен у цих злочинах.

І це не дивно, адже без своєї брехні вона не зможе продовжувати заробляти криваві рублі.

Ані Лорак розповідає про українських біженців на російському ТВ (фото: скріншот каналу)

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак поскаржилася росіянам на "ненависть від українців".

Також читайте про те, як співачка зганьбилась на концерті в Туреччині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ані Лорак