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Ани Лорак со слезами на глазах рассказала об украинских детях, которых похитили россияне

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Иванна Пашкевич

Поклонница путинского режима Ани Лорак в очередной раз "пробила дню". Певица призналась, что финансирует депортацию детей из Украины в РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Что известно

В одной из российских передач предательница заявила, что финансово поддерживает российский фонд, занимающийся незаконно вывезенными из Украины в РФ детьми, а именно - из Запорожья и Донбасса.

Так, артистка планирует дать концерт в Москве, часть денег из которого она отправит в этот фонд.

Ани Лорак на российском ТВ (фото: скріншот с канала НТВ)

Исполнительница также добавила, что фонд занимается пострадавшими от "всей этой ситуации" детьми.

Кроме того, звезда-молчунка сказала, что многим из детей-беженцев уже некуда вернуться из-за разрушенных оккупантамы домов.

Хотя Лорак, как всегда, не стала конкретизировать, кто именно виноват в этих преступлениях.

И это не удивительно, ведь без своей лжи она не сможет продолжать зарабатывать кровавые рубли.

Ани Лорак рассказывает об украинских беженцах на российском ТВ (фото: скриншот канала)

Напомним, недавно Ани Лорак пожаловалась россиянам на "ненависть от украинцев".

Также читайте о том, как певица опозорилась на концерте в Турции.

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Ани Лорак