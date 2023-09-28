Ани Лорак со слезами на глазах рассказала об украинских детях, которых похитили россияне

Что известно

В одной из российских передач предательница заявила, что финансово поддерживает российский фонд, занимающийся незаконно вывезенными из Украины в РФ детьми, а именно - из Запорожья и Донбасса.

Так, артистка планирует дать концерт в Москве, часть денег из которого она отправит в этот фонд.

Ани Лорак на российском ТВ (фото: скріншот с канала НТВ)

Исполнительница также добавила, что фонд занимается пострадавшими от "всей этой ситуации" детьми.

Кроме того, звезда-молчунка сказала, что многим из детей-беженцев уже некуда вернуться из-за разрушенных оккупантамы домов.

Хотя Лорак, как всегда, не стала конкретизировать, кто именно виноват в этих преступлениях.

И это не удивительно, ведь без своей лжи она не сможет продолжать зарабатывать кровавые рубли.

Ани Лорак рассказывает об украинских беженцах на российском ТВ (фото: скриншот канала)