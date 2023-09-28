Ані Лорак зі сльозами на очах розповіла про українських дітей, яких викрали росіяни

Прихильниця путінського режиму Ані Лорак у черговий раз "пробила дню". Співачка зізналася, що фінансує депортацію дітей з України у РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Що відомо

В одній із російських передач зрадниця заявила, що фінансово підтримує російський фонд, який займається незаконно вивезеними з України до РФ дітьми, а саме - з Запоріжжя і Донбасу.

Так, артистка планує дати концерт у Москві, частину грошей з якого вона відправить у цей фонд.

Ані Лорак на російському ТВ (фото: скріншот з каналу НТВ)

Виконавиця також додала, що фонд займається дітьми, які постраждали від "усієї цієї ситуації".

Крім того, зірка-мовчунка сказала, що багатьом з дітей-біженців вже нема куди повернутись через зруйновані окупантами будинки.

Хоча Лорак, як завжди, не стала конкретизувати, хто саме винен у цих злочинах.

І це не дивно, адже без своєї брехні вона не зможе продовжувати заробляти криваві рублі.

Ані Лорак розповідає про українських біженців на російському ТВ (фото: скріншот каналу)