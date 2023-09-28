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Ані Лорак зі сльозами на очах розповіла про українських дітей, яких викрали росіяни

Четвер 28 вересня 2023 17:30
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Ані Лорак зі сльозами на очах розповіла про українських дітей, яких викрали росіяни Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Іванна Пашкевич

Прихильниця путінського режиму Ані Лорак у черговий раз "пробила дню". Співачка зізналася, що фінансує депортацію дітей з України у РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Що відомо

В одній із російських передач зрадниця заявила, що фінансово підтримує російський фонд, який займається незаконно вивезеними з України до РФ дітьми, а саме - з Запоріжжя і Донбасу.

Так, артистка планує дати концерт у Москві, частину грошей з якого вона відправить у цей фонд.

Ані Лорак зі сльозами на очах розповіла про українських дітей, яких викрали росіяни

Ані Лорак на російському ТВ (фото: скріншот з каналу НТВ)

Виконавиця також додала, що фонд займається дітьми, які постраждали від "усієї цієї ситуації".

Крім того, зірка-мовчунка сказала, що багатьом з дітей-біженців вже нема куди повернутись через зруйновані окупантами будинки.

Хоча Лорак, як завжди, не стала конкретизувати, хто саме винен у цих злочинах.

І це не дивно, адже без своєї брехні вона не зможе продовжувати заробляти криваві рублі.

Ані Лорак зі сльозами на очах розповіла про українських дітей, яких викрали росіяни

Ані Лорак розповідає про українських біженців на російському ТВ (фото: скріншот каналу)

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак поскаржилася росіянам на "ненависть від українців".

Також читайте про те, як співачка зганьбилась на концерті в Туреччині.

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Ані Лорак