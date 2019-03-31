Ані Лорак і вибори 2019: чи проголосує співачка за президента України

Ані Лорак (фото: vk.com)

Ані Лорак не має наміру голосувати на виборах президента України

Ані Лорак проігнорувала вибори президента України 2019, які проходять 31 березня. Співачка, якщо вірити її оточенню, не буде голосувати. І на це є відразу кілька причин.

По-перше, для того, щоб проголосувати на виборах, Ані Лорак, яка проживає в Москві і активно гастролює містами Росії, повинна була приїхати в Київ. Але в столиці своєї батьківщини Кароліна помічена не була.

По-друге, якщо б Ані Лорак захотіла голосувати не за місцем прописки, то у неї нічого не вийшло. Так як а) вона мала до 25 березня подати відповідну заяву до Держреєстру; б) у неї все одно б не вийшло голосувати, так як громадяни України (якою є Лорак) на території РФ не можуть проголосувати.

Ну і крім усього перерахованого вище, в оточенні артистки на питання про те, чи визначилася Кароліна з тим, якого кандидата підтримає на виборах, і чи піде взагалі на виборчу дільницю, відповіли максимально коротко: "Ні".

Мабуть, 31 березня Ані Лорак буде у Москві святкувати вихід нового відео на її YouTube-каналі. Адже саме сьогодні вийшов запис виконання Кароліною пісні "Сон" під час урочистої церемонії премії ZD Awards 2018.

Відео: YouTube/Ані Лорак

У той же час українська колега Ані Лорак, яка також активно гастролює по Росії, Таїсія Повалій вже віддала свій голос на виборах президента України. При цьому співачка була розкритикована користувачами мережі.

Нагадаємо, що нещодавно була розкрита таємниця Ані Лорак і Сергія Лазарєва. Інформація про їхні стосунки шокувала багатьох шанувальників зірок.