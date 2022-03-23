Звезду Ани Лорак на аллее Славы в Черновцах официально отправили за "русским кораблем"

Ани Лорак лишили именной звезды в Черновцах на аллее славы. Теперь жители Буковины уж точно не будет гордиться своей землячкой.

Об этом сообщил секретарь исполкома Черновицкого горсовета Сергей Добржанский.

Напомним, что Каролина Куек родилась в городе Кицмань Черновицкой области 27 сентября 1978 года.

Переобулась певица после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Она перешла на практику выступлений на концертах в РФ, чем вызвала много негатива среди украинцев и бойкоты ее концертов.

Ани Лорак замалчивает путинские преступления

С начала войны в Украине Каролина не высказалась. Кроме того она планировала выступления в РФ 2 марта. Правда, концерты она все-таки отменила.

Кроме Ани Лорак именной звезды на аллее славы лишился еще один уроженец Буковины - Василий Герелло, который 18 марта участвовал в пропагандистском концерте в Лужниках по случаю годовщины оккупации Крыма.

Фото: Так выглядит аллея славы в Черновцах (rest.guru.ua)

На специальном сайте можно увидеть звезд, которые поддерживают убийство украинцев

Ресурс называется TheLoveWar (они любят войну), его можно просмотреть по ссылке здесь.

На сайте артисты, общественные деятели, политики делятся на несколько категорий: поддержка, умалчивание, молчаливая поддержка агрессора, пропаганда.

Ани Лорак присвоен статус "Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Молчаливая поддержка путинского режима".