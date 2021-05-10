Ани Лорак собралась в родные Черновцы: "скоро увидимся"

"Жду встречи с тобой. Скучаю. Скоро увидимся", - написала певица под фото и добавила хештег своего нового шоу. Однако выяснилось, что гастрольный тур она планирует не только по России, но и в Украине.

В комментариях поклонники поинтересовались, будет ли концерт в родном городе певицы, в Черновцах, и Ани Лорак лаконично ответила на украинском языке: "Буде!"

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Стоит отметить, что в Украину Лорак приезжала совсем недавно – в марте. Она посетила одну из украинских радиостанций, дала интервью.

А вот на официальном сайте певицы никаких анонсов о концертах в Украине нет. В мае и июне у нее запланированы концерты в России. В июле – Сочи и Анапа. Позже – Санкт-Петербург и опять же – города России. В ноябре и декабре – гастрольный тур за границей.