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Ані Лорак зібралася в рідні Чернівці: "скоро побачимося"

Автор: Анна Шиканова

Співачка Ані Лорак, яка вже давно проживає і працює в Росії, анонсувала концерт у своєму рідному місті – в Чернівцях. Точну дату артистка не назвала.

На своїй сторінці в Instagram Ані Лорак повідомила, що повертається з відпустки й збирається влаштувати концертний тур з новим шоу The Best.

"Чекаю зустрічі з тобою. Сумую. Скоро побачимося", - написала співачка під фото і додала хештег свого нового шоу. Однак з'ясувалося, що гастрольний тур вона планує не тільки по Росії, але і в Україні.

У коментарях шанувальники поцікавилися, чи буде концерт в рідному місті співачки, в Чернівцях, і Ані Лорак лаконічно відповіла українською мовою: "Буде!"

Скріншот

Варто відзначити, що в Україну Лорак приїжджала зовсім недавно – в березні. Вона відвідала одну з українських радіостанцій, дала інтерв'ю.

А ось на офіційному сайті співачки ніяких анонсів про концерти в Україні немає. У травні та червні у неї заплановані концерти в Росії. У липні - Сочі та Анапа. Пізніше - Санкт-Петербург і знову ж таки - міста Росії. У листопаді та грудні – гастрольний тур за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лорак запідозрили в примиренні з колишнім чоловіком.

А також ми розповідали про те, що Ані Лорак засвітила кільце і зізналася, що закохана.

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