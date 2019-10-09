Ани Лорак разозлила поклонников огромным крестом на шее (фото)

Ани Лорак вновь вызвала негодование подписчиков
Ани Лорак, недавно прилетавшая в Киев, вызвала гнев поклонников очередными снимками в Instagram. Фаны в комментариях пристыдили "Диву" за внешний вид - огромный крест на шее, стиль гопника и злоупотребление фотошопом.
Так, певица в последнее время чередует два образа - светская дива в люксовых нарядах для светских выходов и концертов. А для обычных выходов и прогулок певица надевает оверсайз-куртки или пуховики, кроссовки и джинсы.
Но поклонники не в восторге от таких преображений любимой певицы - они часто указывают, что такой стиль женственной и миниатюрной Каролине вовсе не к лицу.
Но похоже Ани Лорак не очень прислушивается к мнению людей, которые ходят на ее концерты, и на которых она зарабатывает в России.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Фаны в коммментариях высказали недовольство за огромный крест и нелепый образ Ани Лорак.
Стоит отметить, что недавно певицу заподозрили в беременности из-за округлившегося животика, которій она засветила на концерте.