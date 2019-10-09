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Ани Лорак разозлила поклонников огромным крестом на шее (фото)

STYLERПерсоны    09.10.2019 - 10:25
Ани Лорак разозлила поклонников огромным крестом на шее (фото)
Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак вновь вызвала негодование подписчиков

Ани Лорак, недавно прилетавшая в Киев, вызвала гнев поклонников очередными снимками в Instagram. Фаны в комментариях пристыдили "Диву" за внешний вид - огромный крест на шее, стиль гопника и злоупотребление фотошопом.

Так, певица в последнее время чередует два образа - светская дива в люксовых нарядах для светских выходов и концертов. А для обычных выходов и прогулок певица надевает оверсайз-куртки или пуховики, кроссовки и джинсы.

Но поклонники не в восторге от таких преображений любимой певицы - они часто указывают, что такой стиль женственной и миниатюрной Каролине вовсе не к лицу.

Но похоже Ани Лорак не очень прислушивается к мнению людей, которые ходят на ее концерты, и на которых она зарабатывает в России.

Ани Лорак разозлила поклонников огромным крестом на шее (фото)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фаны в коммментариях высказали недовольство за огромный крест и нелепый образ Ани Лорак.

  • Вы что, вещи своего парня надели?
  • Красивая. Но платье Вам идет больше.
  • Хватит уже так фотошопить Каролину. Это ужасно смотрится. Или это она сама себя так?
  • Крест зачем такой огромный? Не вписывается в комплект.
  • Ну блин, где та леди, ну что за гоп стоп?
  • Вообще не ваш стиль.

Ани Лорак разозлила поклонников огромным крестом на шее (фото)

Стоит отметить, что недавно певицу заподозрили в беременности из-за округлившегося животика, которій она засветила на концерте.

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