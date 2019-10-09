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Ані Лорак розлютила шанувальників величезним хрестом на шиї (фото)

STYLERПерсони    09.10.2019 - 10:25
Ані Лорак розлютила шанувальників величезним хрестом на шиї (фото)
Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак знову викликала обурення підписників

Ані Лорак, яка нещодавно відвідала Київ, викликала гнів шанувальників черговими знімками в Instagram. Фани в коментарях присоромили "Діву" за зовнішній вигляд - величезний хрест на шиї, стиль гопника і зловживання фотошопом.

Так, співачка останнім часом поєднує два образи - світська діва в люксових нарядах для світських виходів і концертів. А для звичайних виходів і прогулянок співачка одягає оверсайз-куртки або пуховики, кросівки і джинси.

Але шанувальники не в захваті від таких перевтілень улюбленої співачки - вони часто вказують, що такий стиль жіночній і мініатюрній Кароліні зовсім не до лиця.

Але схоже Ані Лорак не дуже прислухається до думки людей, що ходять на її концерти, на яких вона заробляє в Росії.

Ані Лорак розлютила шанувальників величезним хрестом на шиї (фото)

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фани в коммментариях висловили невдоволення за величезний хрест і безглуздий вигляд Ані Лорак.

  • Ви що, речі свого хлопця вдягли?
  • Красива. Але сукня Вам йде більше.
  • Вистачить вже так фотошопити Кароліну. Це жахливо виглядає. Чи це вона сама себе так?
  • Хрест навіщо такий величезний? Не вписується в комплект.
  • Ну блін, де та леді, ну що за гоп стоп?
  • Взагалі не ваш стиль.

Ані Лорак розлютила шанувальників величезним хрестом на шиї (фото)

Варто відзначити, що нещодавно співачку запідозрили у вагітності через округлий животик, який вона засвітила на концерті.

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