Ані Лорак розлютила шанувальників величезним хрестом на шиї (фото)

Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак знову викликала обурення підписників

Ані Лорак, яка нещодавно відвідала Київ, викликала гнів шанувальників черговими знімками в Instagram. Фани в коментарях присоромили "Діву" за зовнішній вигляд - величезний хрест на шиї, стиль гопника і зловживання фотошопом.

Так, співачка останнім часом поєднує два образи - світська діва в люксових нарядах для світських виходів і концертів. А для звичайних виходів і прогулянок співачка одягає оверсайз-куртки або пуховики, кросівки і джинси.

Але шанувальники не в захваті від таких перевтілень улюбленої співачки - вони часто вказують, що такий стиль жіночній і мініатюрній Кароліні зовсім не до лиця.

Але схоже Ані Лорак не дуже прислухається до думки людей, що ходять на її концерти, на яких вона заробляє в Росії.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фани в коммментариях висловили невдоволення за величезний хрест і безглуздий вигляд Ані Лорак.

Ви що, речі свого хлопця вдягли?

Красива. Але сукня Вам йде більше.

Вистачить вже так фотошопити Кароліну. Це жахливо виглядає. Чи це вона сама себе так?

Хрест навіщо такий величезний? Не вписується в комплект.

Ну блін, де та леді, ну що за гоп стоп?

Взагалі не ваш стиль.

Варто відзначити, що нещодавно співачку запідозрили у вагітності через округлий животик, який вона засвітила на концерті.