ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ани Лорак показала первые кадры клипа на украиноязычную песню: впервые за 7 лет

Новина українською →
Вторник 21 сентября 2021 15:01
Ани Лорак показала первые кадры клипа на украиноязычную песню: впервые за 7 лет Фото: Ани Лорак показала кадры из нового клипа (facebook com AniLorak)
Автор: Людмила Жукова

Певица Ани Лорак, переехавшая из Украины в Россию, представила фанатам новую песню "Бачила". У исполнительницы впервые за 7 лет вышла композиция на украинском языке.

Тизер видеоработы звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу. Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях", - написала певица.

Отметим, что премьера новой работы на трек "Бачила" анонсирована на 24 сентября 2021 года.

Пользователи сети очень обрадовались тому, что их любимица снова будет петь на украинском языке. Свои эмоции они выразили в комментариях.

  • Українською? Нарешті!!!
  • Вауууу, мы дождались украинской песни, чувствую будет разрыв всех клеточек.
  • У меня наворачиваются слезы, потому, что я так долго ждала песню на украинском языке в вашем исполнении, боже, Каролина. Я счастлива за вас, счастлива, что вы исполняете свои желания и наши. В последнее время безумно полюбила творчество на украинском языке, почему-то так сильно оно западает в душу, безумно ждем.
  • З нетерпінням чекаємо, наша найкраща!

Отметим, что в последнее время Ани Лорак хочет вернуть внимание своих поклонников из Украины. Так, на недавнем концерте в Одессе, на котором был аншлаг, певица спела несколько композиций на украинском языке и говорила слушателям, что очень сильно соскучилась за ними, несмотря на то, что живет в России.

Как мы ранее писали, стало известно, сколько Ани Лорак платит за обучение дочки в элитной гимназии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ани Лорак
LITE
Рождество Пресвятой Богородицы: что строго запрещено делать, важные традиции
Рождество Пресвятой Богородицы: что строго запрещено делать, важные традиции