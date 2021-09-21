Ані Лорак показала перші кадри кліпу на україномовну пісню: вперше за 7 років

Співачка Ані Лорак, яка переїхала з України в Росію, представила фанатам нову пісню "Бачила". У виконавиці вперше за 7 років вийшла композиція українською мовою.

"Я готова поділитися з вами історією, яка оголює душу. Скоро ви почуєте чесну, щиру баладу про мої внутрішні переживання", - написала співачка.

Зазначимо, що прем'єра нової роботи на трек "Бачила" анонсована на 24 вересня 2021 року.

Користувачі мережі дуже зраділи тому, що їхня улюблениця знову співатиме українською мовою. Свої емоції вони висловили в коментарях.

Українською? Нарешті!!!

Вауууу, ми дочекалися української пісні, відчуваю буде розрив всіх клітинок.

У мене навертаються сльози, тому, що я так довго чекала пісню українською мовою у вашому виконанні, боже, Кароліна. Я щаслива за вас, щаслива, що ви виконуєте свої бажання і наші. Останнім часом шалено полюбила творчість українською мовою, чомусь так сильно вона западає в душу, шалено чекаємо.

З нетерпінням чекаємо, наша найкраща!

Відзначимо, що останнім часом Ані Лорак хоче повернути увагу своїх шанувальників з України. Так, на недавньому концерті в Одесі, на якому був аншлаг, співачка заспівала кілька композицій українською мовою і говорила слухачам, що дуже сильно скучила за ними, попри те, що живе в Росії.