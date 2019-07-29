Ани Лорак беременна от любовника? В сети обсуждают округлившийся животик певицы

Популярная украинская певица Ани Лорак показала своим поклонникам новое фото, которое вызвало у фанатов певицы подозрение в том, что она находится в "интересном положении". Новый снимок артистка опубликовала в Instagram Stories.

Певица продемонстрировала непривычный образ для себя, что очень насторожило поклонников ее творчества. Ани Лорак надела черную широкую рубашку, красные узкие брюки и массивные кроссовки.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

На этом фото также видно, что таким образом, певица прячет свой заметно округлившийся животик.

Стоит отметить, что в сети уже давно ходят слухи о том, что разведенная артистка ждет второго ребенка. При этом сама Ани Лорак не дает никаких комментариев по этому поводу.

40-летняя Каролина также не скрывает свои отношения с 26-летним саунд-продюсером Black Star Inc Егором Глебом.

Ани Лорак и Егор Глеб (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, что физиогномист Леонид Золин, который считывает чувства людей по чертам и выражению их лиц, раскрыл правду об избранниках певицы. Эксперт также отметил, что большие губы Егора Глеба говорят о его стремлении зарабатывать и покорять новые вершины.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак похвасталась стальным прессом и засветила тату во время выступления на одном из своих концертов. При этом большинство фанатов певицы отметили, что она изменилась в лучшую сторону после развода с мужем.