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Вот это изменения! Ани Лорак похвасталась стальным прессом и засветила тату (фото)

STYLERПерсоны    27.07.2019 - 16:37
Вот это изменения! Ани Лорак похвасталась стальным прессом и засветила тату (фото)
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак приятно удивила фанатов

Исполнительница Ани Лорак похвасталась перед фанатами стройной фигурой и стальным прессом. Соответствующее фото певица опубликовала в социальной сети Instagram на своей странице.

Ани Лорак опубликовала концертные снимки, на которых отчетливо видно, что певица работала над своей фигурой и это дало определенные плоды. Кроме того, артистка засветила татуировку.

 

Ани Лорак показала стальной пресс (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчики отреагировали неоднозначно, однако большинство отметили, что Лорак изменилась в лучшую сторону после развода с мужем. Возможно, именно новые отношения так благотворно повлияли на артистку:

  • Тот случай когда развод на пользу, в хорошем смысле. Желаю Вам всего самого лучшего, Вы этого достойны.
  • Какой пресс...
  • Блин, и это в 40 лет! Все моложе и моложе выглядите! Шикарно!
  • Что за тату?

Вот это изменения! Ани Лорак похвасталась стальным прессом и засветила тату (фото)

Ани Лорак показал стальной пресс (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак подверглась жесткой критике со стороны своих поклонников из-за того, что начала петь плохие песни, которые не цепляют слушателя.

Мы также писали о том, что эксперт раскрыл правду об избранниках Ани Лорак. По его словам, певица ищет в мужчинах поддержку и опору.

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