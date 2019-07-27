Вот это изменения! Ани Лорак похвасталась стальным прессом и засветила тату (фото)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак приятно удивила фанатов

Исполнительница Ани Лорак похвасталась перед фанатами стройной фигурой и стальным прессом. Соответствующее фото певица опубликовала в социальной сети Instagram на своей странице.

Ани Лорак опубликовала концертные снимки, на которых отчетливо видно, что певица работала над своей фигурой и это дало определенные плоды. Кроме того, артистка засветила татуировку.

Ани Лорак показала стальной пресс (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчики отреагировали неоднозначно, однако большинство отметили, что Лорак изменилась в лучшую сторону после развода с мужем. Возможно, именно новые отношения так благотворно повлияли на артистку:

Тот случай когда развод на пользу, в хорошем смысле. Желаю Вам всего самого лучшего, Вы этого достойны.

Какой пресс...

Блин, и это в 40 лет! Все моложе и моложе выглядите! Шикарно!

Что за тату?

Ани Лорак показал стальной пресс (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак подверглась жесткой критике со стороны своих поклонников из-за того, что начала петь плохие песни, которые не цепляют слушателя.

Мы также писали о том, что эксперт раскрыл правду об избранниках Ани Лорак. По его словам, певица ищет в мужчинах поддержку и опору.