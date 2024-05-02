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Англійська мова безкоштовно: у МОН розповіли, як записатися на курс для дітей та дорослих

Четвер 02 травня 2024 16:19
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Англійська мова безкоштовно: у МОН розповіли, як записатися на курс для дітей та дорослих Як навчатися англійської безкоштовно (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні існує курс вивчення англійської мови в рамках програми Future Perfect. Це національна програма популяризації англійської як мови міжнародного спілкування в Україні. Мовна програма втілюється за принципом Lifelong learning - освіта протягом усього життя, доступна всім українцям.

Як записатися на курс англійської мови безкоштовно та більше про цю програму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інструкцію в Telegram-каналі "МОНограм".

Мовна програма Future Perfect покликана допомогти вчити англійську просто та доступно:

  • Для школярів з віддалених селищ
  • Для молоді, яка бажає впливати на розвиток української освіти
  • Для держслужбовців, щоб впевнено представляти Україну на міжнародному рівні
  • Для всіх українців, які прагнуть покращити свої знання з іноземної мови

Молодь, яка знає англійську мову, зможе викладати її у малих громадах Київської та Одеської областей. Реєстрація провадиться з 1 травня по 2 червня.

Програма включає такі платформи:

Empower - ініціатива британських колег з Кембриджу, доступна для всіх українських університетів

Promova - платформа вивчення мов з індивідуальним підходом. У рамках мовної програми, платформа надає українцям Premium доступ до всіх мовних курсів на 3 роки

All Right - онлайн-школа англійської мови, яка використовує гейміфіковану методику навчання понад 65 тисяч студентів з 46 країн світу.

CASES - соцмережа та освітня платформа для креативних індустрій. Програма допоможе у налагоджені процесів у міжнародному масштабуванні креативного бізнесу, залученні іноземних компаній до співпраці, а також одержання знань з міжнародного PR, маркетингу за застосування II для розвитку бізнесу.

ENGinGOV - програма з практики розмовної англійської для молодих публічних службовців з іноземцями, які вільно володіють англійською, з різних країн світу.

Як стати вчителем програми:

Для цього потрібно зареєструватися на Teach For Ukraine, ви отримаєте можливість впливати на розвиток української освіти, отримуючи доступ до спеціального навчання, зарплату та лідерську стипендію.

Англійська мова безкоштовно: у МОН розповіли, як записатися на курс для дітей та дорослихАнглійська мова безкоштовно: у МОН розповіли, як записатися на курс для дітей та дорослихАнглійська мова безкоштовно: у МОН розповіли, як записатися на курс для дітей та дорослихАнглійська мова безкоштовно: у МОН розповіли, як записатися на курс для дітей та дорослихАнглійська мова безкоштовно: у МОН розповіли, як записатися на курс для дітей та дорослихАнглійська мова безкоштовно: у МОН розповіли, як записатися на курс для дітей та дорослих

Скриншоти

Раніше ми писали про те, у які 10 університетів України хочуть поступити всі школярі.

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