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Ангина или COVID-19? Что срочно делать при высокой температуре

Автор: Людмила Жукова

Медик сообщил, что необходимо сделать первым делом при высокой температуре

Что делать, если у вас резко поднялась температура тела? На это вопрос ответил украинский медик Тарас Жиравецкий. Первым делом он рекомендует удостовериться, что у вас не ангина, гайморит или воспаление почек. Для этого нужно исключить все симптомы этих заболеваний, а потом сделать тест на COVID-19. Если он подтвердился - нужно принять без паники этот факт.

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"Вижу каждый день такую ​​картину, что взрослые люди, которые имеют все симптомы ковида, сделали ПЦР-тест и он положительный, сделали КТ, где есть признаки вирусной пневмонии и отрицают то, что у них может быть ковид", - написал врач на Facebook.

Жиравецкий очень советует отключить панику и первым делом при высокой температуре звонить своему семейному врачу.

"Рекомендую сразу после того, как у вас поднялась температура переходить на последний этап и звонить врачу, это же сэкономит и время и нервы, а о том, что делать на этапе диагностики, лечения и после ковида смотрите в моих видео и читайте в постах", - сообщил медик.

Доктор отметил, что необходимо трезво оценивать ситуацию и не заниматься самолечением, и самое главное - не паниковать, даже если пульсоксиметр показывает цифру 94.

Как мы писали ранее, Тарас Жиравецкий назвал главное условие и новые сроки окончания эпидемии COVID-19 в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи опровергли самые распространенные мифы о коронавирусе.

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