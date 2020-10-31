Врач назвал главное условие и новые сроки окончания эпидемии COVID-19 в Украине

Когда закончится COVID-19 в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Врач считает, что коронавирус уйдет в марте 2022 года

В Украине коронавирусная инфекция диагностирована уже у 387 тысяч граждан. За последний месяц в нашей стране количество заболевших увеличилось почти в 2 раза с момента начала эпидемии. Больницы переполнены, а специфическое лекарство еще не изобрели. Вакцину придется ждать еще неопределенный промежуток времени. Когда в Украине закончится коронавирусная эпидемия и какие должны быть условия для этого – рассказал главный врач одной из частных клиник в Киеве Тарас Жиравецкий в своем Facebook.

По мнению медика, по оптимистичному прогнозу, эпидемия COVID-19 в нашей стране прекратиться через полтора года.

"Мой прогноз – это минимум марта 2022, потому что пока переболеют все взрослые в Украине (речь идет о 60%), чтобы выработался коллективный иммунитет и вирус перестал передаваться между людьми, нужно минимум 2 года от начала пандемии. Так что сейчас основное – это поддержать медиков и помогать друг другу в преодолении коронакризиса", – пишет врач.

Также врач отметил, что, несмотря на все сложности со смертельным вирусом, есть и позитивные моменты.

"Позитив в том, что вирус не остается в организме надолго и за 2 недели наш организм его уничтожает без каких-либо лекарств. Осложнения часто являются непростыми, но здесь я всем рекомендую не заниматься самолечением, а обращаться к медикам для получения квалифицированного лечения", – подчеркнул врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи опровергли самые распространенные мифы о коронавирусе.

А также рассказывали о том, что ученые нашли подтверждение того, что маски снижают риск заражения COVID-19.