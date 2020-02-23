Ангелы-хранители существуют: как воспользоваться их помощью

Рассказы об ангелах-хранителях многие считают выдумками и мифами, однако психологи и эзотерики, а также астрологи утверждают, что они на самом деле существуют и помогают только тем, кто на самом деле в них верит.

Как объяснила известный психолог Диана Щербанская, ангелы-хранители - это собственный бог, который опекает человека, занимается его проблемами и помогает пройти трудности. При чем, количество ангелов-хранителей неограниченно одним, их может быть и больше.

"Ангелы-хранители у одних более заботливы чем у других. Таких людей мы называем везунчиками. Они оказываются на больничном, когда в офисе нежданно-негаданно появляется проверочная комиссия. Опаздывают на самолет, который впоследствии разбивается. Идут пешком вместо того, чтобы ждать автобус, а в остановку общественного транспорта, на которой они могли бы стоять, врезается грузовик. Выходят из метро буквально за пару минут до случившегося там теракта", - рассказала она в комментарии для издания "Факты" и добавила, что это работа именно ангелов-хранителей.

Щербанская объяснила, что неважно, что ждет человека – хорошее или плохое, но задача ангела-хранителя сделать так, чтоб это не стало проблемой.

"Если человека ждет что-то плохое, они делают все для того, чтобы свести к минимуму потери, которые он в результате понесет. Если на горизонте счастливое событие, к нему тоже необходимо подготовиться: психологи считают, что счастье — такой же стресс для нашего организма, как и горе, поэтому опять-таки есть вероятность, что человек не переживет его без потерь. Вот они и предупреждают нас о любых переменах в нашей жизни", - пояснила психолог.

Она отметила, что ангелы-хранители посылают знаки, на которые нужно обращать внимание, а также они создают ситуации, которые должны показать ошибки, чтобы человек научился их исправлять.

"Если мы пошли не в ту сторону, они сделают все для того, чтобы вернуть нас на путь истинный. Но не напрямик, а заставят осознать ошибку, которая завела нас в тупик. Для этого они будут все время возвращать человека в исходную точку и наблюдать, куда мы в результате двинемся — в правильную или неправильную сторону. Так, если женщина все время вступает в отношения с мужчинами, которые унижают, оскорбляют и даже бьют ее, ангел-хранитель будет приводить к ней таких индивидов до тех пор, пока она не поймет что нужно выбирать других спутников жизни. Только после этого они считают свою миссию выполненной", - рассказала Щербанская.

Она отметила, что для того, чтобы ангелы-хранители исправно выполняли свою миссию, в них нужно верить и просить их о том, что нужно на том или ином жизненном этапе. Важно – все свои просьбы озвучивать в позитивном ключе и тщательно формулировать свои желания.