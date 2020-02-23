Ангели-охоронці існують: як скористатися їх допомогою

Оповідання про янголів-охоронців багато вважають вигадками та міфами, однак психологи та езотерики, а також астрологи стверджують, що вони насправді існують і допомагають тільки тим, хто насправді в них вірить.

Як пояснила відомий психолог Діана Щербанська, янголи-охоронці - це власний бог, який опікується людини, займається його проблемами та допомагає пройти труднощі. При чому, кількість ангелів-хранителів необмежено одним, їх може бути та більше.

"Янголи-охоронці в одних більш дбайливі ніж в інших. Таких людей ми називаємо щасливчиками. Вони опиняються на лікарняному, коли в офісі неждано-негадано з'являється перевіркова комісія. Спізнюються на літак, який згодом розбивається. Йдуть пішки замість того, щоб чекати автобус, а в зупинку громадського транспорту, на якій вони могли б стояти, врізається вантажівка. Виходять з метро буквально за пару хвилин до того, як там станеться теракт", - розповіла вона в коментарі для видання "Факти" і додала, що це робота саме янголів-охоронців.

Щербанська пояснила, що неважливо, що чекає людину – гарне чи погане, але завдання ангела-хранителя зробити так, щоб це не стало проблемою.

"Якщо людину чекає щось погане, вони роблять все для того, щоб звести до мінімуму втрати, які він в результаті понесе. Якщо на горизонті щаслива подія, до неї теж потрібно підготуватися: психологи вважають, що щастя — такий же стрес для нашого організму, як і горе, тому знову-таки є ймовірність, що людина не переживе його без втрат. Ось вони й попереджають нас про будь-які зміни в нашому житті", - пояснила психолог.

Вона зазначила, що янголи-охоронці посилають знаки, на які потрібно звертати увагу, а також вони створюють ситуації, які повинні показати помилки, щоб людина навчилася їх виправляти.

"Якщо ми пішли не в ту сторону, вони зроблять все для того, щоб повернути нас на шлях істинний. Але не навпростець, а змусять усвідомити помилку, яка завела нас у глухий кут. Для цього вони будуть увесь час повертати людини у вихідну точку і спостерігати, куди ми рушимо — в правильну або неправильну сторону. Так, якщо жінка весь час вступає у відносини з чоловіками, які принижують, ображають і навіть б'ють її, янгол-охоронець буде призводити до неї таких індивідів до тих пір, поки вона не зрозуміє, що потрібно вибирати інших супутників життя. Тільки після цього вони вважають свою місію виконаною", - розповіла Щербанська.

Вона зазначила, що для того, щоб янголи-охоронці справно виконували свою місію, в них треба вірити та просити їх про те, що потрібно на тому або іншому життєвому етапі. Важливо – всі свої прохання озвучувати в позитивному ключі та ретельно формулювати свої бажання.