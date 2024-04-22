Ангеліна Усанова показала неймовірну сукню з відходів на Miss Eco International 2024 (фото, відео)

Ангеліна Усанова показала неймовірну сукню з відходів на Miss Eco International 2024

Ангеліна Усанова представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси Miss Eco International-2024 в особливому костюмі, який має на меті звернути увагу не лише на питання екології, а ще й на війну в Україні.

Варто зауважити, що переможниця конкурсу стає Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища, а це, погодьтеся, дуже відповідально.

Сукня має назву “Фенікс” - це міфічне створіння, яке символізує Україну та українців - країну, яка щодня під обстрілами, але продовжує жити, відновлювати зруйновані міста, кохати, творити, народжувати дітей. А також він є символом безсмертя.

Сукня "Фенікс" створена повністю з відходів, і це вже є проявом серйозного ставлення Ангеліни та всієї команди до екології.

Для створення костюма використали понад 1500 пластикових ложок та більше ніж 500 пластикових ножів, які майстри знайшли на сортувальній станції "Україна без сміття".

З пластикових приладів виготовили крила, головний убір та корсет образу. А спідниця пошита із вживаних штор, знайдених на секонд-хенді.

Ангеліна Усанова у сукні з відходів (фото організаторів конкурсу "Міс Всесвіт Україна")

Спідниця, на перший погляд, виглядає так, ніби вона зроблена із дорогої тканини, але насправді для її виготовлення були використані вживані штори.

Дизайнери провели на секонд-хенді понад три тижні у пошуках гардин, тюлей, штор різних відтінків блакитного і золотого кольорів, з яких потім створювався справжній витвір мистецтва.

Вони спеціально залишили частини матеріалу, де кріпилися люверси, аби можна було зрозуміти, що це звичайні фіранки та штори.

Золоті пір’їнки на корсеті виглядають так, ніби створені з металу, але насправді виготовлені з напірника з-під подушки, придбаної також на секонд-хенді.

Камінці й стрази на сукні - це геть не коштовні кристали від Swarovski, а зібрані із суконь, топів та майок, знайдених, знову ж таки, на секонд-хенді.