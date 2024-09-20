Анджеліна Джолі вразила новою зачіскою (фото)

У першій публікації всесвітньо відома актриса показалася у сукні з лімітованої капсульної колекції, розробленої Джолі та засновницею Zarif Золай Шерзад.

Цей бренд поєднує традиційні афганські техніки з сучасним дизайном, а колекція, створена з викрійок Atelier Jolie та тканин із залишків, спрямована на збереження культурної спадщини та підтримку афганських жінок.

Важко не помітити і нову зачіску зірки. Джолі все частіше приміряє сміливі образи та вражає красою.

В іншій публікації зірка фільмів постала у незвичному образі - костюмі з широкими штанами палаццо та подовженим жакетом, який Анджеліна доповнила капелюхом-котелком.

Як зазначено в описі до фото, цей костюм зроблений з неліквідних матеріалів. Він має змінні комірці, що дозволяє створювати індивідуальний образ щодня.

"Можна додавати або змінювати нові компоненти, що усуває необхідність купувати зовсім новий костюм, підкреслюючи прихильність бренду до циклічності та перепрофілювання існуючих предметів одягу", - йдеться в описі.

Зазначимо, що в листопаді 2023 року актриса, режисер і колишній посол доброї волі ООН у справах біженців відчинила двері Atelier Jolie, що мало на меті бути проектом із впровадження соціально свідомих цінностей у світ моди. Це простір для співпраці та свого роду культурний будинок, де зустрічаються дизайнери одягу, фахівці з переробки відходів, місцеві ремісники та дизайнери, які працюють у партнерстві з біженцями.