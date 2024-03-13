Анджелина Джоли показала свою первую и успешную дизайнерскую работу (фото)

Анджелина Джоли дебютировала как модельер на 96-й церемонии вручения премии Оскар 2024 с невероятным платьем.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу бренда Джоли.

Анджелина Джоли показала свое первое дизайнерское платье

Актриса создала свое первое платье для американской журналистки и писательницы Сулейки Жауад, появившейся в ней на красной дорожке Оскар 2024 и покорившей публику.

Свой бренд Atelier Jolie многодетная мать запустила в прошлом году. Но именно это платье стало для него дебютным.

Ее особенность в том, что на подоле платья из серой плиссированной ткани изображен портрет мужчины Сулейки. Он словно дирижирует своей первой симфонией. А вот автором этой иллюстрации стал художник Чаз Гест.

Анджелина Джоли показала свое первое дизайнерское платье (фото: instagram.com/atelierjolieofficial)

Изображение на платье стало отсылкой к документальной ленте "Американская симфония", в которой писательница снялась вместе со своим мужем, актером и музыкантом Джоном Батистой.

Собственно, эта же лента была номинирована на Оскар в категории "Лучшая песня к фильму", но заветную статуэтку забрал фильм "Барби".

"Я горжусь и глубоко увлекаюсь Сулейкой и тем, как она проживает свою судьбу - проходя через трудности с силой и неповторимой грацией", - сказала Джоли.

Анджелина Джоли показала свое первое дизайнерское платье (фото: instagram.com/suleikajaouad)